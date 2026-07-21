بالأرقام.. نائب: استحقاق كردستان النفطي يتجاوز 180 ألف برميل يومياً والمجهز فعلياً 50 ألفاً فقط

وقال الدوسكي في مؤتمر صحافي حضره مراسل ، إن القضية "لا تتعلق بحزب أو جهة سياسية، بل بحق دستوري لملايين المواطنين في "، مبيناً أنه وجه سؤالاً برلمانياً إلى لمعرفة آليات توزيع الحصص النفطية بين المحافظات.وأضاف أن نسبة سكان ، بحسب التعداد السكاني، تتجاوز 14% من سكان ، مشيراً إلى أن مجموع النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي يبلغ نحو مليون و300 ألف برميل يومياً، ما يجعل حصة الإقليم وفق هذه النسبة أكثر من 180 ألف برميل يومياً، بينما لا تتجاوز الكميات المخصصة له 50 ألف برميل يومياً.وأشار الدوسكي إلى أن احتياجات الإقليم اليومية تشمل أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين، ومليوني لتر من ، إضافة إلى أكثر من ألفي طن من الغاز السائل، و50 ألف لتر من وقود الطائرات، فضلاً عن كميات من النفط الأبيض، مؤكداً أن هذه الاحتياجات ترتبط بالمركبات والمستشفيات والمولدات والمصانع.ودعا النائب إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الملف وضمان "توزيع عادل" للوقود بين جميع المحافظات.