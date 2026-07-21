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بالأرقام.. نائب: استحقاق كردستان النفطي يتجاوز 180 ألف برميل يومياً والمجهز فعلياً 50 ألفاً فقط
اقتصاد
2026-07-21 | 12:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4 شوهد
طالب عضو
مجلس النواب
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بناس الدوسكي، اليوم الثلاثاء،
وزارة النفط
بتوضيح الأسس القانونية المعتمدة في توزيع النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي بين المحافظات، مؤكداً وجود تفاوت بين
الاستحقاق
الدستوري لإقليم
كردستان
والكميات المجهزة فعلياً.
وقال الدوسكي في مؤتمر صحافي حضره مراسل
السومرية
، إن القضية "لا تتعلق بحزب أو جهة سياسية، بل بحق دستوري لملايين المواطنين في
كردستان
"، مبيناً أنه وجه سؤالاً برلمانياً إلى
وزير النفط
لمعرفة آليات توزيع الحصص النفطية بين المحافظات.
وأضاف أن نسبة سكان
إقليم كردستان
، بحسب التعداد السكاني، تتجاوز 14% من سكان
العراق
، مشيراً إلى أن مجموع النفط الخام المخصص للاستهلاك المحلي يبلغ نحو مليون و300 ألف برميل يومياً، ما يجعل حصة الإقليم وفق هذه النسبة أكثر من 180 ألف برميل يومياً، بينما لا تتجاوز الكميات المخصصة له 50 ألف برميل يومياً.
وأشار الدوسكي إلى أن احتياجات الإقليم اليومية تشمل أكثر من 7 ملايين لتر من البنزين، ومليوني لتر من
الديزل
، إضافة إلى أكثر من ألفي طن من الغاز السائل، و50 ألف لتر من وقود الطائرات، فضلاً عن كميات من النفط الأبيض، مؤكداً أن هذه الاحتياجات ترتبط بالمركبات والمستشفيات والمولدات والمصانع.
ودعا النائب
رئيس الوزراء
إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة الملف وضمان "توزيع عادل" للوقود بين جميع المحافظات.
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