شركة كندية توقف انتاج النفط في دهوك

وذكر بيان للشركة، ان "قرار تعليق العمليات جاء لحماية العاملين والبنية التحتية للحقول في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أنها تتابع التطورات الأمنية بشكل مستمر بالتنسيق مع شركائها في ".وأكدت أنها ستستأنف أعمالها فور التأكد من استقرار الأوضاع وتوفر بيئة آمنة لاستئناف الإنتاج والتصدير.