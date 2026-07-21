الطاقة الدولية تحذر من تراجع المخزونات النفطية بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

وقال المدير التنفيذي للوكالة، ، إن التصعيد العسكري الذي يطال والبنية التحتية للطاقة، إلى جانب التهديدات في ، يزيد من حالة عدم اليقين في أسواق النفط.وأشار إلى أن الأسواق لا تزال تحافظ على قدر من الاستقرار بفضل زيادة الإمدادات من والإمارات ومنتجين آخرين، بينهم والبرازيل وكازاخستان، فضلاً عن استمرار الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية للدول الأعضاء في الوكالة.وأكد بيرول أن التوصل إلى تسوية للصراع وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل يعدان عاملين أساسيين للحفاظ على أمن الطاقة العالمي.