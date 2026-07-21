تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

تنشر ، أسعار صرف الدولار أمام الدينار في واربيل مع اغلاق التداولات مساء اليوم الثلاثاء.



سعر البيع: 150750 دينارا مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 149750 دينارا مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 150600 دينار لكل 100 دولار

سعر الشراء: 150500 دينار مقابل 100 دولار.

سعر البيع: 150750 دينارا مقابل 100 دولارسعر الشراء: 149750 دينارا مقابل 100 دولار.سعر البيع: 150600 دينار لكل 100 دولارسعر الشراء: 150500 دينار مقابل 100 دولار.