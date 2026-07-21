خام برنت يرتفع إلى 91 دولاراً للبرميل



سجلت أسعار ارتفاعاً جديداً، اليوم الاحد، لتصل إلى نحو 91 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار التوترات بين وإيران وتصاعد المخاوف بشأن أمن الإمدادات النفطية.

وجاء الارتفاع مع تزايد القلق في الأسواق العالمية من تأثير التطورات الأمنية والضربات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط عالمياً.



ويترقب المستثمرون تطورات الأوضاع في المنطقة، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار التصعيد إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة، ما قد ينعكس على أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.