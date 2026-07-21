عالمياً.. أسعار النفط تتجه نحو الانخفاض بعد الحديث عن مفاوضات جديدة

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.88% إلى 82.50 دولار للبرميل.في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.85% إلى 88.46 دولار للبرميل.وذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر أن الوسطاء اقترحوا هدنة بين وواشنطن لمدة 10 أيام لإنقاذ الاتفاق المبدئي، الذي تم توقيعه في 17 يونيو 2026، بهدف تمهيد الطريق لاتفاق دائم لإنهاء الحرب التي بدأت في في 28 فبراير 2026 بهجمات أمريكية إسرائيلية على .