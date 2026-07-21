انخفاض كبير في أسعار الدولار بالأسواق العراقية

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار في التعاملات الصباحية لليوم الثلاثاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 150,000 دينار مقابل 100 دولار.

بينما بلغ سعر الشراء 149,000 دينار.

