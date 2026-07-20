أسعار الدولار بالسوق العراقية تعود الى طبيعتها لأول مرة منذ فترة

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي في التعاملات المسائية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 150750 ديناراً مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 149750 ديناراً مقابل 100 دولار.

