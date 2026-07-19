الدولار يواصل الانخفاض ويقترب من حاجز الـ150 الفاً

– اقتصادي

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار مجددا في التعاملات المسائية لليوم الاحد.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 152500 دينار مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار.

