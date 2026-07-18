توترات واشنطن وطهران تهوي بأسواق الخليج إلى خسائر أسبوعية

وسجل مؤشر السوق السعودي تراجعاً أسبوعياً بنسبة 0.8%، فيما انخفض مؤشر الأول بنسبة 0.2%، بينما تكبد مؤشر فوتسي خسارة أسبوعية بلغت 1.6%.وفي دبي، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 3.8% خلال الأسبوع، وهي أكبر خسارة أسبوعية له منذ أربعة أشهر، متأثراً بانخفاض أسهم قيادية بينها إعمار العقارية وبنك الإمارات دبي الوطني.وجاءت هذه التراجعات مع تجدد الضربات الأمريكية على مواقع إيرانية وتصاعد التهديدات بشأن أمن إمدادات الطاقة والممرات البحرية في المنطقة.