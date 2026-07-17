تراجع غير مسبوق بحركة هرمز.. 3 سفن فقط تعبر المضيق وسط تصاعد التوتر



أظهرت بيانات الشحن، اليوم الجمعة، تراجع حركة الملاحة في إلى ثلاثة سفن فقط خلال يوم واحد، في أدنى مستوى منذ أيار الماضي، وسط تصاعد التوتر بين وإيران.

وبحسب البيانات، لم تعبر أي ناقلة نفط خام أو غاز طبيعي مسال المضيق لليوم الثاني على التوالي، فيما توقفت أو عادت معظم السفن بعد الهجمات الأخيرة والتشديد الأميركي على الشحن المرتبط بإيران.



كما أوقف مؤقتاً عمليات تحميل النفط في ميناء عقب استهداف ناقلة بمسيّرة، قبل استئنافها لاحقاً.