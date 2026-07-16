أسعار النفط ترتفع 1% بعد تقارير عن احتمال إغلاق مضيق باب المندب

وقالت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز إن أبلغت الحوثيين بالاستعداد لإغلاق الممر البحري الحيوي في البحر الأحمر، ما أثار مخاوف بشأن تأثير أي تعطيل محتمل على إمدادات .وسجلت ارتفاعاً بنسبة 1.01% لتصل إلى 85.45 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب الوسيط الأميركي بنسبة 1.06% إلى 80.44 دولاراً للبرميل.وقال محللون إن المخاطر الجيوسياسية ما تزال تشكل دعماً لأسعار النفط، إلا أن الأسواق تترقب ما إذا كانت التهديدات ستتحول إلى إجراءات فعلية تؤثر على حركة إمدادات الخام العالمية.