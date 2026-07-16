الزيدي يبحث مع "شيفرون" الأمريكية الاستثمار بالمشتقات النفطية وتوسعة الإنتاج وتعدد منافذ التصدير

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان "رئيس علي فالح ، عقد اليوم الخميس في مقر شركة كوربوريشن الأمريكية، جلسة مباحثات مع رئيس الشركة مارك ومجلس إدارتها، بحضور السادة؛ ، ووزير الكهرباء، ورئيس ، وعدد من المستشارين والسفير العراقي في ".ودعا رئيس مجلس الوزراء، الشركة الى "توسعة وتسريع عملها في ، من أجل الوصول الى هدف ستراتيجي تتبناه الحكومة يتمثل في رفع إنتاج النفط الخام، وتوسعة قدرات العراق في مجال تصفية وتكرير المنتجات، وتمكين القطاع النفطي من تعدد منافذ التصدير".وأكد الزيدي "استعداد الحكومة تهيئة الارض اللازمة والموافقات والتسهيلات الضرورية لإنشاء مجمعات لتكرير النفط، وباقي البنى التحتية للصناعات الكيمياوية، ورفع مستويات إنتاج الغاز، ونقل الى العراق في هذه المجالات من أجل اختصار الوقت".وجدد رئيس مجلس الوزراء "عزم الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية المثلى لعمل الشركات الدولية في العراق واسهامها في خلق فرص العمل، بما يعزز قوة الاقتصاد العراقي ويرفع مستوى معالجات التحديات".من جانبه، أشار نيلسون الى "رغبة شركة شيفرون بالاستثمار في الحقول الجنوبية العراقية، ومشاريع مد الأنابيب الناقلة الى الموانئ الإقليمية، ومنشآت التخزين فيها، وتكثيف العمل لاختصار المدد الزمنية للتنفيذ".