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الزيدي يبحث مع "شيفرون" الأمريكية الاستثمار بالمشتقات النفطية وتوسعة الإنتاج وتعدد منافذ التصدير
اقتصاد
2026-07-16 | 13:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
212 شوهد
بحث رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، اليوم الخميس، مع شركة
شيفرون
الأمريكية الاستثمار في المشتقات النفطية وتوسعة الإنتاج، وتعدد منافذ التصدير.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، ان "رئيس
مجلس الوزراء
علي فالح
الزيدي
، عقد اليوم الخميس في مقر شركة
شيفرون
كوربوريشن الأمريكية، جلسة مباحثات مع رئيس الشركة مارك
نيلسون
ومجلس إدارتها، بحضور السادة؛
وزير النفط
، ووزير الكهرباء، ورئيس
هيئة المستشارين
، وعدد من المستشارين والسفير العراقي في
واشنطن
".
ودعا رئيس مجلس الوزراء، الشركة الى "توسعة وتسريع عملها في
العراق
، من أجل الوصول الى هدف ستراتيجي تتبناه الحكومة يتمثل في رفع إنتاج النفط الخام، وتوسعة قدرات العراق في مجال تصفية وتكرير المنتجات، وتمكين القطاع النفطي من تعدد منافذ التصدير".
وأكد الزيدي "استعداد الحكومة تهيئة الارض اللازمة والموافقات والتسهيلات الضرورية لإنشاء مجمعات لتكرير النفط، وباقي البنى التحتية للصناعات الكيمياوية، ورفع مستويات إنتاج الغاز، ونقل
التكنولوجيا المتقدمة
الى العراق في هذه المجالات من أجل اختصار الوقت".
وجدد رئيس مجلس الوزراء "عزم الحكومة على تعزيز البيئة الاستثمارية المثلى لعمل الشركات الدولية في العراق واسهامها في خلق فرص العمل، بما يعزز قوة الاقتصاد العراقي ويرفع مستوى معالجات التحديات".
من جانبه، أشار نيلسون الى "رغبة شركة شيفرون بالاستثمار في الحقول الجنوبية العراقية، ومشاريع مد الأنابيب الناقلة الى الموانئ الإقليمية، ومنشآت التخزين فيها، وتكثيف العمل لاختصار المدد الزمنية للتنفيذ".
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