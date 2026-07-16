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بيان رسمي صادر عن شركة دايكو العالمية

اقتصاد

2026-07-16 | 07:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بيان رسمي صادر عن شركة دايكو العالمية
265 شوهد

تابعت شركة دايكو العالمية، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، باهتمام بالغ ما ورد خلال إحدى جلسات مجلس النواب العراقي من تصريحات تناولت الشركة ومشروعها الاستثماري في جمهورية العراق.

وانطلاقًا من مسؤوليتها المهنية، والتزامها الراسخ بمبادئ الشفافية والامتثال للقانون، وحرصها على إطلاع الرأي العام العراقي ومؤسسات الدولة كافة على الحقائق والوقائع المتعلقة بالمشروع، تود الشركة أن توضح ما يأتي:

أولًا: طبيعة استثمار الشركة في العراق
لم تدخل شركة دايكو العالمية إلى السوق العراقية بحثًا عن امتيازات خاصة أو معاملة استثنائية، وإنما دخلت بما تمتلكه من استثمارات وخبرات دولية وإمكانات مالية وفنية، إيمانًا منها بما يمتلكه العراق من فرص واعدة وإمكانات كبيرة، ورغبةً منها في أن تكون شريكًا حقيقيًا في جهود التنمية والإعمار وتطوير قطاع الإسكان.

وتتمتع الشركة بملاءة مالية قوية وسجل دولي في تنفيذ المشاريع الاستثمارية والعقارية الكبرى، وهي تعمل حاليًا على تنفيذ أحد المشاريع السكنية المهمة في العراق، وفق معايير هندسية وإنشائية متقدمة، وبمشاركة وإشراف خبرات هندسية وفنية متخصصة، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في قطاع التطوير العقاري.

ثانيًا: قانونية إجراءات المشروع
تؤكد شركة دايكو العالمية أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمشروع الاستثماري قد تمت ويجري متابعتها واستكمالها وفقًا لأحكام القوانين العراقية النافذة، واستنادًا إلى الموافقات والقرارات والأصول القانونية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة القانون وصلاحيات مؤسسات الدولة الرقابية والقضائية.
كما تؤكد الشركة أن ما أُثير بشأن المشروع لا يعكس مجمل الحقائق والوثائق الرسمية المتعلقة به، وأن التقييم الموضوعي للمشروع ينبغي أن يستند إلى الوثائق القانونية المعتمدة، والوقائع الميدانية، ونسب الإنجاز الفعلية، والإجراءات الرسمية التي اتُخذت بشأنه، وليس إلى معلومات مجتزأة أو غير مكتملة.

ثالثًا: الموقف التنفيذي المحدث للمبادرة المجتمعية للوحدات السكنية دون بدل:
في إطار مسؤوليتها المجتمعية والتزامها بالمساهمة في خدمة المجتمع العراقي، بادرت شركة دايكو العالمية إلى تنفيذ مشروع لإنشاء 7,000 وحدة سكنية تُسلَّم إلى الدولة العراقية دون بدل، لغرض تخصيصها للمواطنين والعوائل المستحقة، وذلك على النحو الآتي:
1. 1000 وحدة سكنية في كل محافظة من المحافظات الجنوبية والمحددة من قبل رئاسة الوزراء ( ميسان، السماوة، الديوانية، البصرة، الناصرية) بالإضافة الى:
2. 2000 وحدة سكنية في بغداد . تم استلام 500 قطعة أرض في محافظة بغداد / منطقة النهروان بمحضر رسمي بتاريخ ( 11/5/2025 ) جاري العمل فيها، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 23.24% وتم استلام 500 قطعة أرض اخرى في نفس المنطقة بمحضر رسمي بتاريخ ( 14/4/2026)
3. تحديد موقع 1000 وحدة سكنية مبدئياً في المنطقة المحيطة لمدينة الجواهري في بغداد مع هيئة تنفيذ المدن وحسب توجيههم لغرض الاستلام الفعلي للبدء بالعمل.
4. تحديد المساحة المخصصة لـ 1000 وحدة سكنية في محافظة الديوانية على جزء من مقاطعة (17) أبو شلب الواقعة ضمن حدود المحافظة وفق محضر رسمي مع المحافظة للبدء بالعمل مباشرة حال استلام الأرض بشكل أصولي.

وفقًا للموقف التنفيذي المحدث بتاريخ 4 تموز 2026، تبلغ المساحات الإجمالية لجميع مراحل مشروع الوحدات السكنية المجتمعية في العاصمة بغداد لأول 1000 وحدة سكنية كما يلي:
1. مساحة المرحلة الأولى: 103,465 مترًا مربعًا.
2. مساحة المرحلة الثانية: 153,160 مترًا مربعًا.

وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع حتى التاريخ المذكور 23.24%، فيما تتواصل الأعمال الإنشائية بوتيرة متصاعدة، إذ يجري العمل حاليًا على بناء 351 فيلا ضمن نطاق المرحلة الأولى و89 فيلا ضمن نطاق المرحلة الثانية، وفقًا للبرنامج التنفيذي المعتمد وبمشاركة فرق هندسية وفنية متخصصة وبإشراف مباشر من هيئة تنفيذ المدن الجديدة، كما يجري التحضير للمباشرة ببناء الـ 500 وحدة سكنية الثانية حال استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية.

وتوضح الشركة أن الأعمال التنفيذية الخاصة بوحدات محافظة الديوانية لم تباشر حتى الآن بسبب عدم تسليم الأرض المخصصة للمشروع إلى الشركة رسمياً، وهو أمر خارج عن إرادة الشركة، وأنها مستعدة للمباشرة بالأعمال فور استلام الأرض وتمكينها من الموقع وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

وتمثل هذه المبادرة الاجتماعية مشروعًا غير مسبوق من حيث حجمه وطبيعته، وتجسد التزام الشركة بمسؤوليتها تجاه المجتمع العراقي، وحرصها على أن يكون لاستثماراتها أثر اجتماعي وتنموي مباشر ومستدام.

رابعًا: تمويل المشروع الأستثماري بصرة 1 وبصرة 2 واستقلاليته المالية
تفخر شركة دايكو العالمية بأنها باشرت تنفيذ المشروع اعتمادًا على مواردها المالية الذاتية، ودون استلام أي دفعات أو مبالغ مسبقة من المشترين، انطلاقًا من إيمانها بأن الثقة تُبنى من خلال الإنجاز الفعلي على أرض الواقع قبل الشروع بأي عمليات تسويق أو بيع.

كما تؤكد الشركة أنها موّلت أعمال المشروع من مواردها الخاصة، دون الحصول على أي قرض أو تمويل أو دعم مالي من أي مصرف أو مؤسسة مالية عراقية، الأمر الذي يعكس قوة مركزها المالي واستقلالية قرارها الاستثماري وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وقد تجاوز حجم الاستثمارات التي ضختها الشركة داخل العراق حتى الآن مبلغ 100 مليون دولار أمريكي، خُصصت لتمويل أعمال المشروع وتنفيذ مراحله المختلفة، بما أسهم في توفير فرص العمل، وتنشيط قطاعات الإنشاء والخدمات والمواد الإنشائية، ودعم حركة الاقتصاد الوطني.

خامسًا: منحة المنتخب الوطني العراقي والكادر التدريبي والإداري:
بالرغم من تقليص المساحات الممنوحة لشركة دايكو العالمية للإجازتين من 4,768 دونم الى 1,970دونم وتأثير ذلك على دراسات الجدوى الإقتصادية إلا أن الشركة لم تتردد في تلبية توجيه رئاسة الوزراء بمنح أعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم والكادر التدريبي والإداري عدد 51 وحد سكنية فخمة وبحسب قرار مجلس الوزراء المرقم (188) لسنة 2026 ضمن حدود الإجازة الثانية بصرة 2 ( داماك هيلز بغداد ) مبادرة منا في دعم الرياضة ومباركة لصعود المنتخب الوطني لبطولة كأس العالم وجاري العمل لإكمال التصاميم النهائية بما يليق والحدث التاريخي وحسب توجيه رئاسة الوزراء.

سادسًا: احترام الدور الرقابي لمجلس النواب
تؤكد شركة دايكو العالمية احترامها الكامل للدور الدستوري والتشريعي والرقابي لمجلس النواب العراقي، وإيمانها بأهمية ممارسة الرقابة بما يحفظ المال العام ويضمن سلامة الإجراءات القانونية.
وفي الوقت ذاته، ترى الشركة أن تقييم المشاريع الاستثمارية ينبغي أن يستند إلى الوقائع الثابتة والوثائق الرسمية ونسب الإنجاز الفعلية المتحققة على أرض الواقع، مع منح الجهات والشركات المعنية فرصة كاملة لتقديم بياناتها ووثائقها، بما يضمن دقة المعلومات ويحافظ على الثقة ببيئة الاستثمار في العراق وسمعتها أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

كما تتقدم الشركة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس مجلس النواب العراقي على تأكيده أهمية دعم المشاريع الاستثمارية الرصينة التي تسهم في خدمة العراق وتنميته، وتؤكد أن مشروع الوحدات السكنية المجانية سيمثل، عند اكتماله، إنجازًا وطنيًا يعود بالنفع على العوائل المستحقة.

وستتشرف الشركة بدعوة السيد رئيس مجلس النواب وكبار مسؤولي الدولة العراقية لحضور مراسم افتتاح المشروع وتسليم وحداته المنجزة إلى الدولة العراقية، لتتولى تخصيصها للفئات المستحقة، في تجسيد عملي لفلسفة الشركة القائمة على أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار الذي يترك أثرًا مستدامًا في حياة المواطنين.

سابعًا: الاحتفاظ بالحقوق القانونية
تحرص شركة دايكو العالمية على التعامل بشفافية ومسؤولية مع جميع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والرأي العام، وترحب بأي استفسارات أو إجراءات رقابية رسمية تتعلق بالمشروع، وهي على استعداد لتقديم جميع الوثائق والموافقات والبيانات اللازمة إلى الجهات المختصة.

وإذ تحرص الشركة على صون سمعتها وحماية ثقة مستثمريها وشركائها، فإنها تؤكد التزامها بالتعامل مع أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها إعلامياً وفق الأطر القانونية المعتمدة، حفاظاً على مكانتها بوصفها علامة استثمارية عقارية رائدة على الصعيد الدولي.

ختامًا، تجدد شركة دايكو العالمية التزامها بمواصلة تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وبالتعاون الكامل مع جميع مؤسسات الدولة العراقية، إيمانًا منها بأن العراق يستحق أفضل المشاريع، وأن الاستثمار المسؤول والرصين يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.


شركة دايكو العالمية
التاريخ: 16/ 07/ 2026
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