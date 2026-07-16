النفط يرتفع لليوم الرابع وسط مخاوف من صراع الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الخميس، بعد أن أدت موجة جديدة من الهجمات الأمريكية على أهداف عسكرية إيرانية إلى تأجيج المخاوف من تجدد صراع شامل وتعطل الإمدادات في .

وشنت ضربات ‌على دفاعات ومواقع صواريخ ساحلية إيرانية أمس الأربعاء بعد إعادة فرض حصار بحري على موانئ ، في حين هددت الأخيرة بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة من المنطقة، قائلة إنها تخوض "حرب بقاء" مع الولايات المتحدة.

وارتفعت 33 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 85.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0026 بتوقيت جرينتش، في حين زادت العقود الآجلة ⁠لخام غرب الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.5 بالمئة، إلى 80.02 دولار للبرميل.

وارتفع كلا الخامين بنحو 0.3 بالمئة أمس الأربعاء، وظلا يحومان بالقرب من أعلى مستوياتهما في شهر التي سجلاها يوم الثلاثاء.