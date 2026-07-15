تحديث جديد في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 834 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 830 ألف دينار.وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة المفرد، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 865 ألفاً و875 ألف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.