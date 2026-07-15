اسعار الدولار في العراق تبدأ بانخفاض في تعاملات اليوم

– محلي

انخفضت اسعار صرف الدولار امام الدينار، في التعاملات الصباحية لليوم الاربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 153,750 ديناراً مقابل 100 دولار.

فيما بلغ سعر الشراء 152,750 ديناراً مقابل 100 دولار.