ارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي

وقالت وسائل إعلام دولية، إن العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي ترتفع بأكثر من 1% إلى 79.02 دولارا للبرميل.

وكان الجيش الامريكي أعلن، أمس الاثنين، عن بدء موجة جديدة من الضربات ضد لليلة الثالثة على التوالي، فيما أكد الرئيس الامريكي ، أن بلاده ستدمر جميع القدرات العسكرية لإيران.