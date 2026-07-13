البنك المركزي يسمح للمصارف بصرف ودائع زبائنها الواردة بالدولار نقداً (وثيقة)

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها " "، فقد تضمنت التوجيهات ما يلي:يُسمح للمصارف بتسليم زبائنها مبالغ الحوالات الواردة من خارج بالدولار الأمريكي نقداً، وذلك من المصادر الذاتية للمصرف، ووفقاً لضوابط البنك المركزي.سيلبي البنك المركزي طلبات المصارف لتوفير السيولة النقدية للحوالات الواردة إليها بالدولار، بشرط أن يكون إيداع هذه الحوالات في حسابات المصرف لدى مراسليه في الخارج، وتحديداً للحالات التالية:-العقود الحكومية الممولة من المنح أو القروض الخارجية، أو الاتفاقيات الموقعة مع .-نسبة 40% من الحوالات الواردة للمصدرين العراقيين الناتجة عن صادراتهم إلى الخارج.أكد البنك على استمرار المصارف بفتح حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية مقابل فوائد، مع أحقية الزبون في سحب المبالغ المودعة نقداً وفوائدها بالعملة نفسها.وأكد البنك المركزي في وثيقته، أن هذا القرار سيُنفذ اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 تموز 2026، كما أعلن عن إيقاف العمل بتوجيهاته السابقة المرقمة (8587) الصادرة في 31 كانون الأول 2023.