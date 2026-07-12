مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع امام الدينار العراقي

– اقتصادي

عاودت أسعار صرف الدولار امام الدينار الارتفاع في التعاملات المسائية لليوم الاحد بعد انخفاض استمر لايام.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 154,000 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجل سعر الشراء 153,000 دينار مقابل 100 دولار.

