بين 850 و880 ألفاً.. تحديث أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد

أسعار الذهب في (الجملة):شهدت أسواق الجملة في شارع النهر الشهير انخفاضاً في الأسعار صباح اليوم، حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب (الخليجي والتركي والأوروبي) 880 ألف دينار، وسعر الشراء 876 ألفاً، وذلك بعد أن كان قد سجل يوم الخميس الماضي 884 ألف دينار.في حين سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 850 ألف دينار، مقابل سعر شراء بلغ 846 ألفاً.الأسعار في محال الصاغة (المفرد):وفي محال الصاغة بالأسواق المحلية، تباينت الأسعار ضمن هوامش طفيفة كما يلي:الذهب الخليجي (عيار 21): تراوح سعر البيع بين 880 ألفاً و890 ألف دينار.الذهب العراقي (عيار 21): تراوح سعر البيع بين 850 ألفاً و860 ألف دينار.