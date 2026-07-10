أسعار الذهب تتجه نحو خسارة أسبوعية

وانخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر آب المقبل (Comex) بنسبة 0.46% إلى 4121.70 دولاراً للأونصة.فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.40% إلى 4107.08 دولاراً للأونصة، متجها نحو خسارة أسبوعية بنسبة تتجاوز 1%.ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة "لسي إم إي"، ترى الأسواق احتمالا نسبته 64% لرفع أسعار الفائدة في ‌ايلول ⁠2026 مقارنة بنحو 54% قبل أسبوع.وصدر هذا الأسبوع محضر اجتماع ، الذي عقد في حزيران 2026، وأظهر مخاوف متزايدة بين صناع السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم، فيما رأى عدد قليل أن هناك ما يبرر رفع أسعار الفائدة.