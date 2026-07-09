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بعد الانخفاض.. ارتفاع جديد بأسعار الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
2026-07-09 | 03:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,839 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تنشر
السومرية
نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية اليوم الخميس9 تموز 2026.
سعر البيع 154500 ديناراً مقابل 100 دولار.
سعر الشراء 153650 دينارا مقابل 100 دولار.
وكان
مجلس الوزراء
، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
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