سعر خام "برنت" يتجاوز 80 دولارا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 7.90 % إلى 80.01 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ 22 يونيو.فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 7.55% إلى 75.76 دولارا للبرميل.وصرح الرئيس الأمريكي بأن وقف إطلاق النار مع أصبح منتهيا فعليا من وجهة نظره، منتقدا الجانب الإيراني وواصفا إياه بأنه "مريض وكاذب"، مؤكدا أن مواصلة التفاوض معه تمثل "إهدارا للوقت".وجاءت تصريحات عقب ساعات من تصعيد عسكري متبادل بين الطرفين، حيث أعلنت إيران، فجر الأربعاء، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد أمريكية في والبحرين، في رد على ضربات أمريكية سابقة طالت مواقع داخل إيران.وكان قد نفذ خلال الليل سلسلة غارات مكثفة على أهداف إيرانية، مبررا ذلك بأنها جاءت ردا على ما وصفه بأنه أعمال إيرانية استهدفت سفنا تجارية تمر عبر .ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر قوله إن أي هجوم جديد يستهدف إيران سيقابله إجراءان فوريان، هما الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، واستهداف ما وصفه بـ"الأهداف المعادية".