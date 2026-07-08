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سعر خام "برنت" يتجاوز 80 دولارا للبرميل
اقتصاد
2026-07-08 | 13:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
98 شوهد
ارتفعت أسعار النفط في الأسواق العالمية مع تصاعد التوتر بين
واشنطن
وطهران، وسط مخاوف من تداعيات الصراع على إمدادات الخام وحركة الملاحة بالخليج ومضيق هرمز مع استمرار التصعيد العسكري.
وارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "
برنت
" لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 7.90 % إلى 80.01 دولارا للبرميل، مسجلة أعلى مستوى منذ 22 يونيو.
فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب
تكساس
الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 7.55% إلى 75.76 دولارا للبرميل.
وصرح الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بأن وقف إطلاق النار مع
إيران
أصبح منتهيا فعليا من وجهة نظره، منتقدا الجانب الإيراني وواصفا إياه بأنه "مريض وكاذب"، مؤكدا أن مواصلة التفاوض معه تمثل "إهدارا للوقت".
وجاءت تصريحات
ترامب
عقب ساعات من تصعيد عسكري متبادل بين الطرفين، حيث أعلنت إيران، فجر الأربعاء، تنفيذ هجمات استهدفت قواعد أمريكية في
الكويت
والبحرين، في رد على ضربات أمريكية سابقة طالت مواقع داخل إيران.
وكان
الجيش الأمريكي
قد نفذ خلال الليل سلسلة غارات مكثفة على أهداف إيرانية، مبررا ذلك بأنها جاءت ردا على ما وصفه بأنه أعمال إيرانية استهدفت سفنا تجارية تمر عبر
مضيق هرمز
.
ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية عن مصدر قوله إن أي هجوم جديد يستهدف إيران سيقابله إجراءان فوريان، هما الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، واستهداف ما وصفه بـ"الأهداف المعادية".
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