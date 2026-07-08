أسعار النفط تقفز 2% وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

أداء الأسعار:: سجل ارتفاعاً قدره 1.38 دولار، ليصل إلى 75.54 دولاراً للبرميل.خام غرب الوسيط: صعد بواقع 1.37 دولار، ليبلغ 71.81 دولاراً للبرميل.يأتي هذا الصعود في الأسعار وسط متزايد بشأن سلامة حركة ناقلات النفط عبر " "، الذي يعد الشريان الحيوي الأهم لإمدادات ، خاصة بعد تقارير ميدانية أشارت إلى تعرض سفن تجارية لأضرار في المنطقة، وهو ما أثار مخاوف من تضييق الخناق على ممرات الشحن.يرى خبراء ومحللو الطاقة أن استمرار التوترات الجيوسياسية وانخفاض حركة الشحن عبر المضيق سيشكلان دعماً إضافياً لأسعار الخام في المدى المنظور. ويأتي هذا التحول في اتجاه السوق كصدمة للمتداولين الذين كانوا قد بنوا توقعاتهم في وقت سابق على سيناريو عودة إمدادات إضافية من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية، وهو ما بات محل شك في ظل الظروف الراهنة.