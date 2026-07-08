أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق الجملة (شارع النهر):سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر ببغداد صباح اليوم الأسعار الآتية:الذهب الخليجي والتركي والأوروبي (عيار 21):سعر البيع: 887 ألف دينار للمثقال الواحد.سعر الشراء: 883 ألف دينار للمثقال الواحد.الذهب العراقي (عيار 21):سعر البيع: 857 ألف دينار للمثقال الواحد.سعر الشراء: 853 ألف دينار للمثقال الواحد.أسعار الذهب في محال الصاغة:أما في محال الصاغة والمفرد، فقد شهدت الأسعار تذبذباً طفيفاً حسب نوع المصوغات:الذهب الخليجي (عيار 21): تراوح سعر البيع بين 890 ألف دينار و900 ألف دينار.الذهب العراقي (عيار 21): تراوح سعر البيع بين 860 ألف دينار و870 ألف دينار.