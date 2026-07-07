العقود الآجلة لخام برنت والخام الأمريكي ترتفع بأكثر من 3%

ارتفعت والخام الأمريكي بأكثر من 3% بعد إلغاء ترخيص بيع النفط الإيراني.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن " والخام الأمريكي ترتفع بأكثر من 3% بعد إلغاء ترخيصا يسمح ببيع النفط الإيراني".

وأضافت " بشكل طفيف في معاملات الثلاثاء عقب استهداف ناقلات نفط وسفنا تجارية كانت تعبر ".



وكانت الأمريكية ألغت، اليوم الثلاثاء، قرارا يسمح ببيع النفط الإيراني، فيما اشار مسؤول أمريكي الى أن "تصرفات إيران في مضيق هرمز غير مقبولة بتاتا وستقابلها عواقب وخيمة بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في هذا الممر المائي الاستراتيجي".