تباين أداء البورصات العربية في ختام جلسة الاثنين وسط مكاسب لعدد من الأسواق

وأغلق السوق السعودي على أداء متباين، فيما حافظ مؤشر “تاسي” على مستوياته فوق 10800 نقطة، في حين سجلت مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، مع استمرار صعود المؤشر الثلاثيني.وفي ، أنهت المؤشرات تداولاتها بشكل متباين، مع ارتفاع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6%، بينما واصلت صعودها لتغلق عند مستوى 10267 نقطة.كما شهدت الأسواق الإماراتية أداءً متبايناً خلال الجلسة، مع تسجيل مكاسب طفيفة في مؤشر سوق دبي، وسط حالة من الترقب في تعاملات بداية الأسبوع.