الأسعار تتغير.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار

وارتفعت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154000 ألف دينار عراقي مقابل كل 100 دولار.وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 154500 دينار مقابل 100 دولار.بينما سجل سعر الشراء 153500 دينار مقابل 100 دولار.