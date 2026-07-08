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العراق في المرتبة العاشرة عربياً بإنتاج الغاز لعام 2025

اقتصاد

2026-07-08 | 01:29
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
العراق في المرتبة العاشرة عربياً بإنتاج الغاز لعام 2025
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السومرية نيوز – اقتصاد

أظهرت قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للغاز في 2025 ارتفاع إجمالي إمدادات الـ10 الكبار بنحو 6.4 مليار متر مكعب، مدعومًا بزيادة لافتة في قطر والسعودية.

وتوضح وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، أن إجمالي إنتاج الغاز في الدول العربية التي ترصدها القائمة وتضم 10 دول صعد إلى 614.4 مليار متر مكعب خلال 2025، مقابل 608 مليارات متر مكعب في عام 2024.

وتشهد دول عربية، تحديدًا السعودية والإمارات، جهودًا لتنمية مواردها من الغاز غير التقليدي، لتسهم في إضافة كميات جديدة إلى إنتاج الغاز العربي، ومنها بدء الإنتاج من حقل الجافورة الضخم.

ويأتي ذلك مع ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي عالميًا إلى 4.20 تريليون متر مكعب خلال 2025، مقابل 4.14 تريليون متر مكعب في العام السابق له.

قطر أكبر الدول العربية المنتجة للغاز في 2025
تواصل قطر تصدُّر قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للغاز في 2025 بفارق ملحوظ عن بقية الدول، وفقًا للأرقام الآتية:
قطر: 183.5 مليار متر مكعب.
السعودية: 133.8 مليار متر مكعب.
الجزائر: 98 مليار متر مكعب.
الإمارات: 58.6 مليار متر مكعب.
سلطنة عمان: 45.6 مليار متر مكعب.
مصر: 40.8 مليار متر مكعب.
البحرين: 16 مليار متر مكعب.
الكويت: 15.5 مليار متر مكعب.
ليبيا: 11.7 مليار متر مكعب.
العراق: 10.9 مليار متر مكعب.
أكبر الدول العربية المنتجة للغاز في 2025

وأظهر التقرير السنوي الصادر عن معهد الطاقة البريطاني ارتفاع إنتاج قطر من الغاز إلى 183.5 مليار متر مكعب خلال عام 2025، مقابل 179.7 مليار متر مكعب في 2024، بزيادة سنوية 3.8 مليار متر مكعب، ما يعادل 2.4%.

وتنفذ الدوحة توسعات كبرى في حقل الشمال بهدف زيادة الطاقة الإجمالية إلى 160 مليون طن سنويًا، وكان من المخطط تشغيل المرحلة الأولى بنهاية 2025، إلا أن المشروع تأخر للنصف الثاني من 2026، قبل أن يتقرر تعليقه مؤقتًا بسبب التوترات الإقليمية الأخيرة الناتجة عن حرب إيران.

*(مليون طن يعادل 1.360 مليار متر مكعب من الغاز)

وقد أدت هذه الأوضاع إلى تراجع إنتاج قطر من الغاز بنسبة 37% منذ بداية 2026 حتى نهاية أبريل/نيسان الماضي، ليسجل 43.87 مليار متر مكعب، مقابل 69.44 مليار متر مكعب في المدة نفسها من 2025، وفقًا لآخر بيانات "جودي".

السعودية تسجل القفزة الأعلى عربيًا
جاءت السعودية في المركز الثاني بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للغاز في 2025 مع ارتفاع إنتاجها إلى 133.8 مليار متر مكعب، مقابل 123.6 مليار متر مكعب، بمقدار بلغ 10.2 مليار متر مكعب (8.5%)، لتسجل القفزة الأعلى من بين الدول العربية.

ويوضح الرسم البياني الآتي، تطور إنتاج السعودية من الغاز في السنوات الـ10 الأخيرة:
تطور إنتاج السعودية من الغاز الطبيعي (2015-2025)
وشهد عام 2025 محطة مهمة في قطاع الغاز السعودي ببدء الإنتاج من حقل الجافورة، الذي يمتلك احتياطيات ضخمة تُقدر بـ229 تريليون قدم مكعبة، وذلك ضمن مخطط طموح للوصول بإنتاج الحقل تدريجيًا بحلول 2030 إلى مليارَي قدم مكعبة يوميًا.

كما شهد العام الماضي اكتشاف السعودية نحو 14 حقلًا ومكمنًا جديدًا للنفط والغاز، بحسب ما يوضحه الإنفوغرافيك الآتي:
اكتشافات النفط والغاز في السعودية خلال 2025

وعلى النقيض، تراجع إنتاج الجزائر من الغاز بنسبة 1.9% خلال العام الماضي إلى 98 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 100.2 مليار متر مكعب في 2024، لتأتي في المركز الثالث عربيًا.

وفي المركز الرابع، بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للغاز في 2025، حلّت الإمارات بإنتاج 58.6 مليار متر مكعب، مقابل 56.4 مليار متر مكعب في 2024، ما يمثل زيادة 2.2 مليار متر مكعب (4.3%) على أساس سنوي.

وحلّت سلطنة عمان في المركز الخامس عربيًا مع ارتفاع إنتاجها من الغاز بنحو 0.9% إلى 45.6 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 45.3 مليار متر مكعب في العام السابق له.

تراجعت مصر إلى المركز السادس في قائمة أكبر الدول العربية المنتجة للغاز بـ2025، مع انخفاض إنتاجها إلى 40.8 مليار متر مكعب، مقابل 47.5 مليار متر مكعب في 2024، أي بمقدار تراجع 6.7 مليار متر مكعب، ما يعادل 14%، وهي نسبة الهبوط الأكبر بالقائمة.

وتلتها في الترتيب دولة البحرين، التي شهدت تراجعًا في إنتاجها من الغاز بنسبة 3.1% إلى 16 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 16.6 مليار متر مكعب في 2024.

في المقابل، ارتفع إنتاج الكويت من الغاز بنسبة طفيفة بلغت 0.4%، ليصل إلى 15.5 مليار متر مكعب في 2025، لتحل البلاد في الترتيب الثامن بالقائمة.
 
وتظهر أحدث بيانات "جودي" انخفاض إنتاج الكويت من الغاز بنسبة 34% منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أبريل/نيسان 2026 ليسجل 4.265 مليار متر مكعب، مع تراجع واضح في شهري مارس/آذار وأبريل/نيسان 2026 بسبب حرب إيران، وفقًا لما يرصده الرسم البياني الآتي:
إنتاج الكويت من الغاز

كما انخفض إنتاج ليبيا من الغاز بنسبة 4.9% إلى 11.7 مليار متر مكعب، مقابل 12.4 مليار متر مكعب في 2024، لتأتي في المركز التاسع بقائمة أكبر الدول العربية المنتجة للغاز في 2025.

وحل العراق في الترتيب العاشر بالقائمة العربية وسط ارتفاع إنتاج البلاد من الغاز بنسبة 4.3% إلى 10.9 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقارنة بـ10.5 مليار متر مكعب في عام 2024.
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