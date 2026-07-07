توجيهات جديدة بتخفيض حصة المسافرين من الدولار إلى 2000 دولار



ـ اقتصاد



كشفت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن اصدار توجيهات جديدة من البنك المركزي تقضي بتخفيض حصة المسافرين من الدولار إلى 2000 دولار أميركي بدلا من 3000 دولار.





وذكرت المصادر ان التوجيهات الجديدة ستشمل المواطنين العراقيين المغادرين عبر المطارات والمنافذ، ضمن الآلية المعتمدة لتلبية طلبات السفر.



وتابعت، ان "طرق تسليم المبالغ ستبقى عبر المصارف الحكومية والأهلية وشركات الصيرفة المعتمدة.