عالميا.. الذهب يواصل الهبوط مع ارتفاع الدولار

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت ، انخفضت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.52% إلى 4155.38 دولار للأونصة، بعد أن سجل في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى منذ 22 يونيو 2026.بالمقابل ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 1.07% إلى 4169.80 دولار للأونصة.وزاد الذهب بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، منهيا سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت ‌دون المتوقع ⁠المخاوف حيال استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.وحدت توقعات رفع الأمريكي لأسعار الفائدة من خسائر الأصفر. ووفقا ⁠لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي إم إي"، يرى المتعاملون الآن أن احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر أيلول تبلغ حوالي 55%، انخفاضا من أكثر من 60% قبل صدور البيانات.وقال كبير محللي السوق في مؤسسة "كيه سي إم تريد" تيم واترر: "لا يزال الذهب يواجه وضعا غير موات ⁠بسبب قوة الدولار".وأضاف "سيحظى محضر هذا الأسبوع بمتابعة وثيقة بحثا عن إشارات أوضح بشأن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي. وسيبحث المستثمرون عن أدلة على ما إذا كان أعضاء اللجنة الآخرون يشاركون (رئيس المجلس) كيفن وارش توقعات التشديد أم أن هناك مزيدا من الميل للتيسير داخل المجموعة".