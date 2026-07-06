ارتفاع اسعار النفط مع ترقب اجراءات مضيق هرمز

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.58% إلى 69.09 دولار للبرميل.في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر سبتمبر المقبل بنسبة 0.26% إلى 72.31 دولار للبرميل.واتفقت مجموعة "أوبك+"، أمس الأحد، على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل، بالإضافة إلى زيادات مماثلة في شهري يونيو ويوليو من 2026.ومع ذلك، ظلت هذه الزيادة على الورق فحسب إلى حد كبير بسبب الحرب الأمريكية - الإسرائيلية مع ، التي أغلقت أمام حركة ناقلات النفط الخاصة بالمنتجين الرئيسيين في منظمة " "، بما في ذلك والكويت والعراق، مما ‌حد من ⁠إنتاجهم.وقال محلل السوق في مؤسسة "آي جي" : "كان الرقم متوافقا إلى حد كبير مع التوقعات"، وأضاف "مع انسحاب الإمارات، وفي ظل احتمال عدم الوفاء بالحصص حتى الآن بسبب استمرار زيادة الإنتاج بعد الصراع، لست متأكدا من أن هذه الأرقام تعني الكثير في الوقت الحالي".