الدولار مستمر بالانخفاض وأسعار جديدة مختلفة عن الامس

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153000 دينار مقابل كل 100 دولار.وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 153500 دينار مقابل 100 دولار.بينما سجل سعر الشراء 152500 دينار مقابل 100 دولار.