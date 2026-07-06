هبوط جديد في أسعار الذهب بالأسواق العراقية اليوم

وسجل سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 بلغ 865 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 861 ألف دينار.وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 895 ألف دينار و905 آلاف دينار.وتواصل أسعار الذهب العالمية ارتفاعها القياسي، في ظل تزايد ثقة المستثمرين في إقدام الفدرالي الأميركي على خفض الفائدة في سبتمبر، فضلا عن تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، إلى جانب توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية.