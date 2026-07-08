بعد تصريحات ترامب.. أسعار الغاز تقفز في أوروبا

وبحسب بيانات للعقود الآجلة (ICE)، افتتحت العقود الآجلة لشهر أغسطس المقبل وفق مؤشر TTF، الذي يتخذ من هولندا مقرا له، تداولاتها عند مستوى 571 دولارا مسجلة زيادة نسبتها 3.7%.وبحلول الساعة 9:09 بتوقيت ، كان المؤشر قد سجل 566.6 دولار (زيادة نسبتها 2.9%)، قبل أن يتسارع الصعود ليصل إلى 580.5 دولار بحلول الساعة 11:22 بتوقيت موسكو، محققا زيادة نسبتها 5.4% مقارنة بسعر الإغلاق السابق البالغ 550.6 دولار لكل ألف متر مكعب.وجاء هذا الصعود الحاد بعد أن صرح الرئيس الأمريكي بأن وقف إطلاق النار مع "لم يعد ساريا" من وجهة نظره، مضيفاً أن "المفاوضات مع إيران فقدت معناها"، مما أثار مخاوف الأسواق من تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، التي تعد ممرا حيويا لإمدادات .