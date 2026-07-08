الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لأهداف "معادية" في سماء المملكة

ولم يورد التلفزيون تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجمها، إلا أن هذا الإعلان يأتي في ظل حالة من الاستنفار العسكري الإقليمي المتصاعد، وعقب سلسلة من التوترات الميدانية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.يُذكر أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع توترات متسارعة في مياه ، وفي وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.