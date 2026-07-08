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الدفاعات الجوية البحرينية تتصدى لأهداف "معادية" في سماء المملكة
دوليات
2026-07-08 | 03:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
174 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفاد تلفزيون
البحرين
الرسمي، اليوم الأربعاء، بأن منظومات الدفاع الجوي في المملكة نجحت في التصدي لأهداف إيرانية اخترقت الأجواء البحرينية.
ولم يورد التلفزيون تفاصيل إضافية حول طبيعة الأهداف أو حجمها، إلا أن هذا الإعلان يأتي في ظل حالة من الاستنفار العسكري الإقليمي المتصاعد، وعقب سلسلة من التوترات الميدانية التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية.
يُذكر أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع توترات متسارعة في مياه
الخليج
، وفي وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة.
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