ترامب: أعتقد أن مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين

وقال ، ان الرد العسكري جاء بعد قصف للسفن التجارية، وناقلات النفط، في ، مشيرا الى ان اهدرت الكثير من الوقت في التفاوض مع ".وتابع، ان " لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، لافتا الى ان " مذكرة التفاهم انتهت ولا أريد التعامل مع الإيرانيين".