إسرائيل تبلغ مصر ببدء المرحلة الثانية في غزة خلال أيام

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن وفداً من الجيش الإسرائيلي أجرى مباحثات في القاهرة مع مسؤولين عسكريين مصريين، تناولت الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع وجود وفد من حركة حماس برئاسة لإجراء محادثات مع الوسطاء.وبحسب الهيئة، فإن الاجتماعات جاءت في إطار “حوار استراتيجي” بين الجيشين الإسرائيلي والمصري بشأن المصالح المشتركة، وفي ظل مساعٍ للانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من الجانب المصري.وتتضمن المرحلة الثانية، وفق الاتفاق، انسحاباً أوسع للقوات الإسرائيلية من قطاع ، وبدء عمليات إعادة الإعمار، مقابل بحث ملف نزع سلاح الفصائل، وهو الملف الذي لا يزال محل خلاف بين وحركة حماس.