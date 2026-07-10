الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على 8 أشخاص و6 شركات مرتبطة بإيران



أعلنت الأميركية، اليوم الجمعة، فرض حزمة عقوبات جديدة على ، شملت 8 أشخاص و6 شركات قالت إنهم على ارتباط بطهران.



وذكرت الوزارة في بيان، أن العقوبات طالت علي أنصاري الذي وصفته بأنه من أبرز ممولي مكتب المرشد الإيراني، إضافة إلى شركات وشخصيات أخرى مرتبطة بشبكات مالية وتجارية إيرانية.



وقال الأميركي إن ستستخدم كل الوسائل المتاحة لعزل القيادة الإيرانية عن النظام المالي العالمي، مؤكداً استمرار الضغط الاقتصادي على .