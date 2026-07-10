إيران تحذر إسرائيل: لن تبقوا في مأمن وستطالكم النيران

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قتالي تام. وبحسب صحيفة " بوست"، فإن تل أبيب مستعدة للمشاركة في الهجمات الأمريكية إذا طُلب منها ذلك.ونقلت عن ذو القدر قوله: "أي هجوم على البنية التحتية لإيران سيُقابل بإجراءات مماثلة. (..) ولن تكون بمعزل عن هذا الرد".وذكرت قناة "سي إن إن" أن يحاول منع تل أبيب من المشاركة في الضربات، وسط مخاوف في من أن يؤدي تدخل حليفتها إلى فقدان السيطرة على الأوضاع.وكانت وواشنطن قد وقعتا في منتصف يونيو الماضي مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري، إلا أن استأنفت القصف ليل الثامن من يوليو. وبحسب ، جاءت هذه الخطوة ردا على التحركات الإيرانية ضد السفن التجارية في ، وهدد بزيادة حدة الضربات في حال تكرار مثل هذه الحوادث.وفي المقابل، تشن ضربات تستهدف البنية التحتية العسكرية للولايات المتحدة في دول الشرق الأوسط، فيما وصفت العدوان الأمريكي بأنه انتهاك صارخ للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.واللافت للنظر، أن إيران خلال ردها على الهجمات الأمريكية، لم تضرب إسرائيل حتى الآن، بل وجهت القوات المسلحة الإيرانية ضربات صاروخية وبطائرات مسيرة استهدفت مباشرة القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في دول والأردن (تحديداً في قطر، ، ، والأردن).