ترمب: أوصيت بقصف إيران بشكل غير مسبوق إذا نجحت في اغتيالي

وقال ترمب في تصريحات لصحيفة بوست، إن “تعليمات صدرت بقصف بمستويات لا مثيل لها إذا نجحت في اغتيالي”.وأضاف أن “لا توجد خطة إيرانية جديدة لاغتيالي، لكن تريد قتلي منذ سنوات”، مبيناً أنه “كان الهدف الأول على قائمة الاغتيالات الإيرانية منذ وقت طويل”.