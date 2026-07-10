فيتو روسي صيني ضد قرار مناقشة النووي الإيراني في مجلس الأمن الدولي

وافادت وسائل إعلام ان " والصين استخدمتا، (الفيتو) ضد قرار مناقشة النووي الإيراني في ".وفي وقت سابق، طالب العديد من الدولي مجلس الامن الدولي بمناقشة ملف النووي الإيراني ضمن احدى جلسات المجلس.