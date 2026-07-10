اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط والبتروكيماويات غربي إيران



أفادت ، اليوم الجمعة، باندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط والبتروكيماويات بمدينة بلدختر التابعة لمحافظة لرستان غربي .



ولم تذكر الوكالة، حتى الآن، أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار الناجمة عنه.



في المقابل، لم تعلن السلطات الإيرانية عن وقوع إصابات أو ضحايا، فيما تواصل فرق الإطفاء التعامل مع الحادث.