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ترامب: إيران طلبت منا مواصلة المفاوضات وقد وافقنا على ذلك
دوليات
2026-07-10 | 10:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
349 شوهد
أكد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، اليوم الجمعة، أن
إيران
طلبت مواصلة المفاوضات وقد وافقنا على ذلك.
وقال
ترامب
في تصريحات، إن "
إيران
طلبت منا مواصلة المحادثات".
وتابع، أنه "وافقنا على محادثات إيران لكن
الولايات المتحدة
أوضحت لهم بعبارات لا لبس فيها أن وقف إطلاق النار انتهى".
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