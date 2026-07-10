قبل الانتخابات النصفية.. ترامب يتلاعب بموظفي تدقيق التصويت

وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر أنه: "قام الرئيس الأمريكي الخميس بإقالة أعضاء لجنة مساعدة الانتخابات، وهي لجنة اتحادية مستقلة تساعد المسؤولين في الانتخابات في جميع أنحاء البلاد".وتتألف اللجنة من 4 أشخاص، ولكن يوم الخميس لم تكن تتألف سوى من ثلاثة أعضاء، حيث غادر أحد الأعضاء في وقت سابق من هذا العام.أضافت: "استقال الجمهوري الوحيد، وتم إبلاغ اثنين من الديمقراطيين بفصلهما عبر البريد الإلكتروني".وبما أن حكومات الولايات مسؤولة عن إجراء الانتخابات في ، فإن اللجنة التي تم إنشاؤها في عام 2002 لا تقوم إلا بوظائف مساعدة، والتي تشمل التصديق على أنظمة التصويت.وستجرى الانتخابات العامة النصفية في عام 2026 تقليديا يوم الثلاثاء الأول من شهر ، الموافق الثالث منه، ويتوقع المحللون أن يواجه الجمهوريون خطر فقدان السيطرة على لصالح الديمقراطيين.