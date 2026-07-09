إيران.. قتيلان بإطلاق نار خلال مراسم دفن السيد خامنئي في مشهد

من جانبه، أكد معاون في أمير شمقدری وقوع حادث إطلاق نار في منطقة شارع سرافرازان بمدينة مشهد، أسفر عن مقتل شخصين، وأضاف أن أسباب الحادث وهوية القتيلين لا تزال غير معروفة حتى الآن، والتحقيقات مستمرة.ويقع شارع "سرافرازان" غرب مدينة مشهد، على بُعد نحو 17 كيلومترا من مرقد الإمام الرضا، الذي تجري فيه مراسم تشييع ودفن .وأسفر الهجوم، الذي نُفذ باستخدام أسلحة خفيفة، عن مقتل أحد عناصر الباسيج فورا في الموقع، فيما توفي الآخر متأثرا بجروحه في المستشفى، وفق المعلومات الأولية.ولا يزال المنفذان طليقين، فيما تواصل القوات الأمنية جهودها لتحديد هويتهما والقبض عليهما.ووصل جثمان إلى مدينة مشهد على متن طائرة مدنية رافقتها مقاتلة عسكرية، حيث احتشد عشرات الآلاف لاستقباله في المحطة الأخيرة من مراسم التشييع التي استمرت ستة أيام، واختتمت مراسم التشييع التي انطلقت من مرورا بمدينة قم ثم وكربلاء في ، قبل أن تصل إلى مشهد.