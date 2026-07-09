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إيران.. قتيلان بإطلاق نار خلال مراسم دفن السيد خامنئي في مشهد
دوليات
2026-07-09 | 18:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
535 شوهد
أفادت مصادر محلية إيرانية بسماع دوي إطلاق نار في مدينة مشهد حيث تجري مراسم دفن المرشد الأعلى الإيراني السابق
السيد علي خامنئي
، ما أسفر عن مقتل شخصين من قوات الباسيج.
من جانبه، أكد معاون
الشؤون الأمنية
في
محافظة خراسان رضوي
أمير شمقدری وقوع حادث إطلاق نار في منطقة شارع سرافرازان بمدينة مشهد، أسفر عن مقتل شخصين، وأضاف أن أسباب الحادث وهوية القتيلين لا تزال غير معروفة حتى الآن، والتحقيقات مستمرة.
ويقع شارع "سرافرازان" غرب مدينة مشهد، على بُعد نحو 17 كيلومترا من مرقد الإمام الرضا، الذي تجري فيه مراسم تشييع ودفن
السيد علي خامنئي
.
وأسفر الهجوم، الذي نُفذ باستخدام أسلحة خفيفة، عن مقتل أحد عناصر الباسيج فورا في الموقع، فيما توفي الآخر متأثرا بجروحه في المستشفى، وفق المعلومات الأولية.
ولا يزال المنفذان طليقين، فيما تواصل القوات الأمنية جهودها لتحديد هويتهما والقبض عليهما.
ووصل جثمان
السيد خامنئي
إلى مدينة مشهد على متن طائرة مدنية رافقتها مقاتلة عسكرية، حيث احتشد عشرات الآلاف لاستقباله في المحطة الأخيرة من مراسم التشييع التي استمرت ستة أيام، واختتمت مراسم التشييع التي انطلقت من
طهران
مرورا بمدينة قم ثم
النجف
وكربلاء في
العراق
، قبل أن تصل إلى مشهد.
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