تحرك دولي لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات

وأضافت الشبكة: "تعمل باكستان وقطر على إعادة وإيران إلى طاولة المفاوضات".وأوضحت المصادر أن إسلام آباد والدوحة تسعيان إلى إحياء قنوات الاتصال بين الجانبين، مستندتين إلى الدور الذي لعبتاه في جولات التفاوض السابقة التي استضافتها ، والتي أسفرت لاحقا عن توقيع مذكرة تفاهم بين وطهران في منتصف يونيو الماضي.وأشارت المصادر إلى أن كانت أيضا من أبرز الوسطاء في تقريب وجهات النظر خلال المراحل السابقة من المحادثات.ودعت ، في وقت سابق، جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس و"الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض السلام والاستقرار الإقليميين بشكل أكبر".وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا، بعد انهيار الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن تنفيذ سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع على الساحل الإيراني، في حين أعلن الإيراني الرد عبر استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة.