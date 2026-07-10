تفاصيل جديدة حول التفجيرات الأخيرة قرب مقر إقامة الرئيس الفرنسي.. داعش يقف وراءها

وقال قائد الأمن الداخلي في ريف ⁠دمشق العميد أحمد الدالاتي ان " بدأت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تحرياتها فور وقوع التفجير الإرهابي... ما أفضى إلى تحديد أحد أفراد الخلية المنفذة، ومن خلال متابعته جرى الوصول إلى بقية أفرادها".وكان أنس قد ‌قال ⁠في وقت سابق إن السلطات ستكشف عن هويات أعضاء الخلية وأدوارهم وجميع صلاتهم بعد الانتهاء من التحقيقات.وانفجرت عبوتان ناسفتان ⁠يوم الثلاثاء الماضي قرب فندق في دمشق أمضى فيه ليلته، مما ⁠أسفر عن إصابة 18 شخصا وألقى بظلاله على أول زيارة لرئيس دولة ⁠من إلى منذ الإطاحة ببشار الأسد.