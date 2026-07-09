باكستان تدعو واشنطن وطهران لضبط النفس وتحذر من التصعيد

جاء ذلك في بيان صادر عن ، أكدت فيه على ضرورة التزام الأطراف ببنود مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام آباد في أبريل الماضي. وشددت الوزارة على أن استمرار التصعيد سيكون له تداعيات خطيرة على والدولي.يأتي هذا التحذير الباكستاني في وقت أعلن فيه الإيراني عن شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في والبحرين، وذلك ردا على العقوبات النفطية الجديدة التي فرضتها على .وفي المقابل، أدانت دول إقليمية، من بينها قطر ومصر ومجلس التعاون الخليجي، هذه الهجمات، ودعت إلى خفض حدة التوترات والعودة إلى الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.وجاء التصعيد بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الهدنة مع ، وتوعد بشن ضربات أوسع في حال استمرت طهران باستهداف السفن في مياه ، وتأتي الضربات الأمريكية ردا على هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت ناقلات نفط وسفنا تجارية في وخليج عُمان خلال الأيام الماضية.