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باكستان تدعو واشنطن وطهران لضبط النفس وتحذر من التصعيد
دوليات
2026-07-09 | 16:44
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
61 شوهد
دعت باكستان، اليوم الخميس، طرفي النزاع الأمريكي الإيراني على ضبط النفس، وذلك بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أسابيع، معتبرة أن تجدد الصراع "ليس في مصلحة أحد".
جاء ذلك في بيان صادر عن
وزارة الخارجية
الباكستانية
، أكدت فيه على ضرورة التزام الأطراف ببنود مذكرة التفاهم التي توسطت فيها إسلام آباد في أبريل الماضي. وشددت الوزارة على أن استمرار التصعيد سيكون له تداعيات خطيرة على
الاستقرار الإقليمي
والدولي.
يأتي هذا التحذير الباكستاني في وقت أعلن فيه
الحرس الثوري
الإيراني عن شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في
الكويت
والبحرين، وذلك ردا على العقوبات النفطية الجديدة التي فرضتها
واشنطن
على
طهران
.
وفي المقابل، أدانت دول إقليمية، من بينها قطر ومصر ومجلس التعاون الخليجي، هذه الهجمات، ودعت إلى خفض حدة التوترات والعودة إلى الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وجاء التصعيد بعد إعلان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
انتهاء الهدنة مع
إيران
، وتوعد بشن ضربات أوسع في حال استمرت طهران باستهداف السفن في مياه
الخليج
، وتأتي الضربات الأمريكية ردا على هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت ناقلات نفط وسفنا تجارية في
مضيق هرمز
وخليج عُمان خلال الأيام الماضية.
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